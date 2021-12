Biathlon: cdm; azzurre seste nella staffetta a Oestersund

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - L'Italia chiude al sesto posto, con un buona prestazione di squadra, la staffetta femminile di Oestersund, valida per la coppa del mondo di biathlon. Vittoria della Francia, con il tempo totale di 1h10'30″3 e sole 4 ricariche, davanti alla Bielorussia, sei ricariche, e 57″9 di ritardo, e alla Svezia a 1'09″6, con 2 penalità e 11 ricariche.

Lisa Vittozzi mette in pista una buona prima frazione, chiudendo al secondo posto ma a soli 5 decimi dalla Russia.

Dorothea Wierer mantiene contatto con il vertice ma nel tiro in piedi è costretta al giro di penalità. Samuela Comola, al debutto in cdm, è precisa nel tiro e mantiene la settima posizione con 2 minuti di ritardo. Michela Carrara esce dall'ultima piazzola al sesto posto, che tiene fino al traguardo. (ANSA).