Scherma: a Bologna la rivincita della finale di Tokyo

(ANSA) - BOLOGNA, 04 DIC - Al Paladozza di Bologna andrà in scena la rivincita della finale di Tokyo: lo sciabolatore della Virtus Bologna Luigi Samele sfiderà lunedì, alle 18,30, l'ungherese Áron Szilágyi, vincitore della medaglia d'oro ai Giochi. A organizzare l'evento, che prende il nome di 'Sciabolo', è la Sef Virtus.

La società bolognese ha previsto anche alcune esibizioni di scherma da parte degli sciabolatori del vivaio bianconero, ma anche incontri tra atleti non vedenti e rievocazioni del passato con la scherma storica. Il costo del biglietto di ingresso, acquistabile online, è di 15 euro e la metà dell'incasso verrà devoluto in beneficenza all'Opera Padre Marella.

Parteciperanno alla serata anche l'ambasciatore ungherese in Italia, Ádám Zoltán Kovács, il segretario generale della Federazione internazionale di scherma, Emmanuel Katsiadakis, e il presidente del Coni Emilia-Romagna, Andrea Dondi. (ANSA).