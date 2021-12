Pancalli, Giornata disabilità occasione riaffermare diritti

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "È una giornata significativa per il mondo della disabilità. È l'occasione per ricordare che non esistono diritti speciali per persone particolari, ma cittadine e cittadini, senza aggettivi e categorie. Una giornata per riflettere sulla necessità di percorsi che garantiscano a ogni individuo, ogni giorno dell'anno, dignità e il pieno riconoscimento dei diritti di cittadinanza". È quanto ha dichiarato il presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip), Luca Pancalli, intervenendo all'iniziativa 'SuperAbile Inail, 20 anni di inclusione'.

"Come Comitato stiamo tentando di declinare lo sport come pezzo di politiche pubbliche. Lo sport, d'altronde, non è solo Tokyo paralimpica. È socialità, integrazione, è rivoluzione culturale, un grimaldello per trasformare il Paese - ha aggiunto Pancalli -. L'1 gennaio entrerà in vigore la norma che prevede l'arruolamento degli atleti paralimpici nei Corpi dello Stato civili e militari. Anche questo rappresenterà un passaggio importante di crescita dal punto di vista sociale e culturale".

