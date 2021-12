++ Irma Testa fa coming out,omosessualità non è imperfezione ++

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "Le persone che mi stanno vicino lo sanno da anni, ma credo sia giusto, ora, dirlo a tutti. Parlare di orientamento sessuale nel mondo dello sport ha un valore speciale, perché ai campioni si chiede di essere perfetti. E per molti l'omosessualità è ancora un'imperfezione. Anche per me è stato così fino a pochi mesi fa. Ma quella medaglia di Tokyo è diventata il mio scudo: ora che la Irma atleta è al sicuro, la Irma donna può essere sincera". Così Testa, medaglia di bronzo nel pugilato alle recenti Olimpiadi, fa coming out in un'intervista pubblicata nell'ultimo numero di Vanity Fair.

