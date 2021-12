Sport: Us Acli, al via progetto Mol.O contro disagio giovani

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Lo sport moltiplicatore di opportunità per il contrasto del disagio giovanile. È quanto si propone di realizzare il progetto Mol.O targato Us Acli e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport, lanciato oggi dall'avvio dell'anno sociale dell'Ente di promozione sportiva nell'ambito della due giorni delle Acli nazionali 'L'economia sociale che crea valore', in corso oggi e domani alla Fraterna Domus di Sacrofano. L'obiettivo del progetto, che si concluderà a ottobre 2022, prevede la creazione di opportunità sociali e lavorative capaci di contrastare l'isolamento e la vulnerabilità di alcune delle categorie più penalizzate dall'esperienza pandemica.

Sport come ancora di salvataggio in questi tempi difficili e socialmente drammatici. Il progetto prevede la promozione dello sport e il suo potenziale di integrazione e di empowerment, attraverso azioni finalizzate all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo di minori e giovani in particolari condizioni di disagio e allo stesso tempo alla valorizzazione e consolidamento del ruolo sociale delle Asd e Ssd dell'Us Acli.

"Con oggi diamo avvio ad un progetto dove le nostre capacità di fare inclusione, formazione, supporto ed accompagnamento saranno le protagoniste", ha detto il presidente dell'Us Acli Damiano Lembo. (ANSA).