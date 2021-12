Rugby: tamponi tutti negativi, Zebre tornano ad allenarsi

(ANSA) - PARMA, 02 DIC - Le Zebre Rugby tornano in campo.

Infatti la franchigia di stanza a Parma fa sapere con una nota che "a seguito dello svolgimento di un altro ciclo di tamponi molecolari nella giornata di martedì, i quali hanno confermato l'assenza di casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra rientrato in Italia, i trenta giocatori che hanno partecipato alla trasferta in Sudafrica hanno ricevuto l'autorizzazione a tornare ad allenarsi dall'Azienda USL di Parma".

Il club precisa però che "gli atleti lavoreranno senza entrare in contatto con gli altri giocatori rimasti a Parma, mantenendo la distanza da soggetti terzi che non siano coinvolti nella bolla, nel rispetto della sicurezza sanitaria di tutti".

Intanto la 'European Professional Club Rugby' ha stabilito, per permettere lo svolgimento della Champions e degli altri tornei, che le società i cui giocatori siano ancora in quarantena in Sudafrica, o in altri paesi a causa delle restrizioni, potranno tesserarne altri, anche temporaneamente, per poter scendere in campo.

Nel caso delle Zebre, il prossimo impegno sarà quello di sabato 11 contro i francesi del Biarritz per la Challenge Cup, equivalente rugbistico dell'Europa League del calcio. (ANSA).