Educazione e sport: protocollo d'intesa fra ABI, Coni e Ics

Al campione di pugilato, Floyd Mayweather, servono circa 28' per intascare il salario medio annuo di un impiegato. Impiegato che ci metterebbe circa 14.000 anni per guadagnare come CR7. Ma cosa potrebbe succedere ad alcuni atleti, eccellenti nelle loro discipline ma magari un po' meno dal punto di vista della gestione dei propri risparmi, quando smetteranno? "Il tema dell'educazione economica e finanziaria riguarda gli sportivi non solo per la gestione consapevole e corretta del denaro, ma per il ruolo di testimonial", dice Stefano Lucchini, presidente della FEDUF.

"Siamo orgogliosi di questa iniziativa - dichiara Giovanni Malagò - perché rientra in una progettualità che garantisce agli atleti gli strumenti per una conoscenza consapevole del mondo finanziario, con l'obiettivo di farli assurgere al ruolo di protagonisti in campo finanziario. Esprimo un sincero ringraziamento alla FEDUF e all'ICS". I dati sulla diffusione e la conoscenza delle tematiche di educazione finanziaria acquistano più rilievo se considerati insieme alla brevità di una carriera sportiva: proprio perché una carriera agonistica dura dagli 8 ai 15 anni, il tempo degli atleti per pianificare dal punto di vista economico è ridotto. "Per il Credito Sportivo - dichiara il presidente dell'Istituto, Andrea Abodi - educazione, formazione, informazione sono strumenti indispensabili per consolidare le fondamenta immateriali del sistema e delle sue infrastrutture. Tenendo conto della natura e del ruolo della Banca, avvertiamo l'esigenza di metterci a disposizione per dare un contributo alla sfida della diffusione della cultura finanziaria nel mondo dello Sport". "Questo lo spirito che ci unisce alla FEduF e al CONI - prosegue Abodi - sottoscrivendo il Protocollo sull'Educazione Finanziaria, che consentirà di sviluppare un programma di impegni, attività e progetti dedicati ad atlete e atleti, ma dei quali, per la forza comunicativa e di significativa valenza sportiva, potrà beneficiare l'intero Paese". La collaborazione fra Istituto per il Credito Sportivo ed enti di promozione sportiva si valorizza con la firma del protocollo d'intesa fra la banca per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura e l'Uisp.

