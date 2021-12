Atletica: a Thompson-Herah e Warholm World Athletics Awards

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - I campioni olimpici Elaine Thompson-Herah (Giamaica) e Karsten Warholm (Norvegia) sono stati nominati atleti mondiali dell'anno ai World Athletics Awards 2021.

Thompson-Herah è stata protagonista di una delle stagione sprint più belle della storia, confermando i suoi titoli olimpici sui 100 e 200 m a Tokyo e aggiungendo una terza medaglia d'oro nella staffetta 4x100 m. Oltre alla sua tripletta olimpica, ha anche segnato le miglior prestazioni stagionalicon 10.54 e 21.53.

"Sono andata molto vicina al record del mondo - le parole di Thompson-Herah - quindi tutto è possibile. I Mondiali in Oregon sono sicuramente il mio prossimo grande obiettivo", ha aggiunto.

Warholm ha stappato una delle prestazioni più straordinarie nella storia dell'atletica leggera quando ha conquistato l'oro nei 400 m ostacoli alle Olimpiadi di Tokyo. Avendo già battuto il record mondiale con 46.70 a Oslo in vista dei Giochi, Warholm ha superato tutte le aspettative nella capitale giapponese aggiudicandosi l'oro con uno straordinario record mondiale di 45.94. "Sono così felice per questo - ha detto Warholm - La prima volta che ho visto il tempo, a Tokyo, ho pensato: 'Deve essere un errore!". (ANSA).