Olimpiadi: Sapporo candidata Giochi invernali 2030 taglia budget

(ANSA) - TOKYO, 29 NOV - La città giapponese di Sapporo, candidata all'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2030, ha tagliato di circa un quarto il budget previsto per l'evento.

Lo ha annunciato il sindaco della città, in un contesto di timori di una reazione negativa da parte della popolazione giapponese. La città, considerata una delle favorite per ospitare questi Giochi, ha ridotto di 90 miliardi di yen (703 milioni di euro) la sua stima di budget pubblicata nel 2019, che inizialmente era compresa tra 310 e 370 miliardi di yen (da 2,4 a 2,8 miliardi euro). I tagli seguono la rabbia di molti giapponesi per l'impennata dei costi delle Olimpiadi di Tokyo di quest'anno. Il budget definitivo per i recenti Giochi estivi, posticipati di un anno a causa della pandemia da Covid-19, ha raggiunto almeno 1.644 miliardi di yen (13 miliardi di euro), con alcune stime che suggeriscono che il costo reale fosse molto più alto.

"La portata delle Olimpiadi estive e invernali è completamente diversa", ha detto ai giornalisti il sindaco di Sapporo, Katsuhiro Akimoto. "Il costo complessivo è inferiore a un terzo (rispetto ai Giochi estivi) ed è importante trasmettere questo messaggio", ha affermato. I funzionari di gara di Sapporo hanno ora fissato un budget stimato tra 280 e 300 miliardi di yen (da 2,1 a 2,3 miliardi di euro) per i Giochi del 2030 e hanno ridotto il numero di sedi di gara.

Sapporo ha ospitato le Olimpiadi invernali nel 1972 ed è stata sede anche della maratona e delle prove di marcia dei Giochi di Tokyo, con l'obiettivo di combattere il caldo torrido estivo della capitale giapponese. Altre città che hanno manifestato interesse per i Giochi Invernali 2030 sono Salt Lake City, che ha ospitato i Giochi nel 2002, e Vancouver, città ospitante per i Giochi del 2010. Secondo il piano dei promotori della gara di Sapporo, la città di Nagano, che ha ospitato i Giochi invernali del 1998, così come Obihiro et de Niseko, saranno sede di alcune competizioni nel 2030. (ANSA).