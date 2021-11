Credito sportivo, convenzione con Uisp per sviluppo sostenibile

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Si valorizza il percorso di collaborazione tra l'Istituto per il Credito sportivo (Ics) e gli Enti di promozione sportiva con la firma, oggi a Roma, del protocollo d'intesa tra la banca per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura e l'Unione Italiana Sport per tutti (Uisp). L'accordo, di durata triennale, offre la possibilità a tutte le realtà affiliate all'Uisp di potere usufruire di prodotti dedicati, a partire dal Mutuo Light 2.0, per finanziamenti da 10.000 fino a 60.000 euro garantiti dal Fondo di garanzia e da una lettera di referenza dell'ente che, a sua volta e insieme alle sue articolazioni territoriali, potrà aderire a iniziative come 'valore sport per tutti', per investimenti fino a 3 milioni di euro relativi alla realizzazione, riqualificazione, messa a norma, abbattimento barriere architettoniche e sensoriali ed efficientamento energetico di impianti sportivi, compreso l'acquisto delle aree relative a tassi d'interesse completamente abbattuti.

Il presidente dell'Ics, Andrea Abodi, e il presidente Uisp, Tiziano Pesce, hanno sottolineato come questa firma rappresenti solo il punto di partenza per azioni concrete che favoriscano la reciproca collaborazione per lo sviluppo sostenibile dello sport a tutti i livelli e in ogni contesto.

"Con la firma della convenzione con l'Uisp - le parole di Abodi - abbiamo mantenuto la promessa di instaurare un rapporto strutturato e quotidiano sia con l'ente a livello nazionale e territoriale, che con tutta la grande famiglia degli associati.

Rafforzare la conoscenza reciproca consente di consolidare la relazione che la banca ha con il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e con l'economia sociale che rappresenta, abbracciando e sostenendo il terzo settore sportivo che rappresenta la base della piramide".

"Sportpertutti è la parola che meglio rappresenta e sintetizza l'identità dell'Uisp - ha detto Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp - una tra le più grandi organizzazioni sociali del nostro Paese, che prima dell'inizio della pandemia contava oltre un milione e trecentomila soci e diciassette mila società sportive affiliate". (ANSA).