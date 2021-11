Bocce: Italia domina meeting internazionale per ripartenza

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - La nazionale azzurra della raffa ha dominato il 'Meeting Internazionale per la ripartenza', torneo europeo disputato sulle corsie sintetiche del Centro tecnico federale di Bergamo. L'Italia ha così conquistato il 'Gran premio internazionale Atalanta', la targa messa in palio da una partnership tra la Cer (Confederazione europea della raffa, presieduta da Bruno Casarini) e la squadra orobica.

Nella finalissima, il team azzurro - condotto dal ct Giuseppe Pallucca insieme a Germana Cantarini - ha sconfitto 5-1 la Svizzera e, quindi, del Trofeo Qubeer. Nella coppia femminile, Lea Morano e Laura Picchio hanno sconfitto per 10-2 Samanta Ferrazzini e Laura Riso. Giuliano Di Nicola e Tommaso Gusmeroli nella coppia maschile hanno prevalso su Rayan Delea e Alessandro Einchenberger per 12-3. Nella coppia mista, Lea Morano e Andrea Cappellacci hanno superato 12-3 la formazione elvetica. La giovanissima Laura Picchio nell'individuale femminile ha battuto per 6-4 l'esperta Laura Riso mentre nella terna mista Valentina Chicconi, Marco Di Nicola e Tommaso Gusmeroli hanno sconfitto per 12-1 Laura Riso, Vasco 'Drago' Berri e Rayan Delea. Unica vittoria per gli svizzeri: quella ottenuta per 12-2 da Aramis Gianinazzi su Giuliano Di Nicola nell'individuale maschile, a punteggio acquisito a favore degli azzurri. Sul terzo gradino del podio è salita la squadra di San Marino, vincitrice per 6-0 nei confronti dell'Austria.

"E' un momento importante, dobbiamo ricominciare da questo meeting per rilanciare la Raffa - afferma il presidente della Fib, Marco Giunio De Sanctis - e fare in maniera che anche gli altri paesi, soprattutto europei, si rafforzino e sviluppino al meglio questa specialità". (ANSA).