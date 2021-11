Basket: qualificazioni mondiali; Italia-Olanda 75-73

(ANSA) - ASSAGO, 29 NOV - Sofferta. Infinita. Vinta.

L'Italia batte l'Olanda 75-73 e guadagna così la prima vittoria nel Girone H delle qualificazioni ai Mondiali del 2023. E' stata una gara durissima, che gli azzurri hanno dovuto vincere almeno tre volte, perché gli Oranje non ne hanno voluto mai sapere di alzare bandiera bianca. In vantaggio a 3 minuti dall'ultima sirena la squadra di coach Buscaglia stava per giocare un pessimo scherzo all'Italia. Ma nel momento peggiore, gli azzurri hanno ripreso la gara in pugno, e con spirito di squadra, un Akele da 18 punti (Career High in azzurro) e capitan Michele Vitali essenziale in attacco e difesa, hanno messo due punti di scarto fra loro e gli avversari.

"La sconfitta in Russia avrebbe potuto lasciare scorie ma siamo riusciti a portare a casa una partita durissima - il commento a fine partita del ct 'Meo' Sacchetti -. Preferisco aver vinto in questo modo, andando sotto e riprendendo la gara, piuttosto che magari ottenere una vittoria di 20 punti. Non siamo riusciti a chiuderla quando eravamo sopra di 10 punti e sono stati bravi loro a fare canestri difficili per rientrare. Ho visto buone cose, ma dobbiamo ancora lavorare molto. Partire con due sconfitte sarebbe stato devastante: ci teniamo stretti questa vittoria e guardiamo avanti". (ANSA).