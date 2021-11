Tennis: Davis; Volandri,bello che le altre squadre ci temano

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - "Oggi abbiamo messo un mattoncino, domani contro la Colombia dobbiamo metterne un altro: ci piacere che le altre squadre ci temano, noi abbiamo le spalle larghe per prenderci queste responsabilità": così il capitano dell'Italia, Filippo Volandri, dopo il successo per 2-1 contro gli Usa nell'esordio in Coppa Davis. "Dietro c'è un grande lavoro di squadra, non è scontato arrivare a fine novembre e fare prestazioni come quella di stasera - aggiunge in conferenza stampa - e abbiamo fatto tre grandi partite: Sinner mi impressiona e dopo il match è subito andato ad allenarsi, Sonego è stato mostruoso e ha buttato il cuore oltre l'ostacolo trascinando il pubblico. Bolelli? Non era al 100%, visto come sono andati i singolari non c'era necessità di rischiare", la spiegazione di Volandri sul forfait del doppista, sostituito da Musetti nella sfida persa con Fognini contro Ram e Sock. (ANSA).