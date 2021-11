Sport: ristoro spese sanitarie, pubblicato decreto attuativo

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Possono presentare richiesta del contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi del Covid-19 le società sportive professionistiche, le società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

Il Dipartimento per lo sport ha infatti diffuso sul proprio sito web il Dpcm 16 settembre 2021 con le modalità per effettuare le richieste: dalla data di pubblicazione decorrono i termini per la presentazione delle domande previste dal decreto.

I beneficiari dovranno presentare le istanze agli organismi sportivi affilianti (Federazioni o Leghe per le società sportive professionistiche, Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate per Asd e Ssd). A loro volta, gli organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, compilando il format disponibile sul sito dello stesso Dipartimento. (ANSA).