Torna la Firenze Marathon, 4.500 iscritti

(ANSA) - FIRENZE, 25 NOV - Torna, dopo un anno di stop causa Covid e grazie anche all'impegno di 250 volontari, la Firenze marathon: la gara è in programma il 28 novembre, 4.500 gli iscritti. Tra i top runner della 37/a edizione, con partenza e arrivo in piazza Duomo (e i classici 42 km e 195 metri) l'eritreo Kibrom Ruesom Oqbe, i keniani Cybrian Kimurgor Kotut e Ronald Kipkoech Korir, gli italiani Domenico Ricatti e Andrea Soffientini. Per le donne si segnalano la keniana Naomi Chepkorir Tuei ma anche l'italiana Marta Bernardi.

Il percorso includerà anche i passaggi in piazza Pitti, al parco delle Cascine, sui lungarni. Le iscrizioni sono già chiuse perché, come spiegato nella conferenza stampa di presentazione, è stato raggiunto il tetto massimo di iscritti. La medaglia che verrà messa al collo di tutti coloro che finiranno la maratona è ispirata alla vita dei quattro Quartieri storici fiorentini ed è stata disegnata dall'artista Susanna Alisi, che già aveva ideato la medaglia dell'edizione 2019 e anche la maglia ufficiale della Notturna di San Giovanni dello scorso giugno.

"Siamo convinti - ha dichiarato Giancarlo Romiti, presidente del comitato organizzatore - che la gara sia un segnale di ripartenza della città". "Siamo molto orgogliosi della maratona - ha affermato l'assessore allo sport di Palazzo Vecchio, Cosimo Guccione - e sappiamo della grandissima attenzione che gli organizzatori mettono in questo evento. Sono questi anni complicati ma vediamo la grande voglia di esserci e la supportiamo. E' stato importante che sia stata fatta questa scelta, molto coraggiosa, ma siamo contenti di averla sostenuta, anche perché è un bel segnale di rilancio e ripartenza". (ANSA).