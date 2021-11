Etiopia: leggenda Gebrselassie, pronto ad andare al fronte

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Haile Gebrselassie, leggenda dello sport etiope, si è detto pronto ad andare in prima linea nella guerra contro le forze ribelli del Tigrè, che affermano di essere vicini alla capitale, Addis Abeba. Insieme con Gebrselassie, oro nei 10mila metri ad Atlanta 1996 e Sydney 2000 e più volte campione del mondo, anche il maratoneta Feyisa Lilesa, argento ai Giochi di Rio 2016, ha detto di voler seguire l'esempio del primo ministro etiope, Abiy Ahmed, che oggi è partito per il fronte per guidare la guerra.

La decisione di Abiy ha rafforzato l'opera di reclutamento dell'esercito, con centinaia di uomini che hanno partecipato a una cerimonia patriottica ad Addis Abeba e in questo contesto il 48enne Gebrselassie non ha fatto mancare il suo appoggio, dicendo alla tv pubblica di essere "pronto a fare qualsiasi cosa mi venga richiesta, incluso andare in prima linea", secondo quanto riporta la Bbc. A sollecitare il sostegno pubblico allo sforzo bellico è venuto anche Feyisa, 31 anni: citato dal sito web della Fana Broadcasting Corporation, sostenuta dallo Stato, si è dichiarato pronto ad andare in prima linea per "salvare il mio Paese".

Oltre che per la medaglia, Feyisa si fece notare a Rio anche per una protesta, quando alzò i polsi incrociati come se fossero incatenati per attirare l'attenzione sulla repressione dei manifestanti che chiedevano riforme politiche in Etiopia. Allora al potere c'era il Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf), che dopo l'elezione di Abiy si ritirò nella regione sua roccaforte, accentuando un contrasto che da politico da oltre un anno è diventato militare e ha creato una grave crisi economica ed umanitaria nel Paese. (ANSA).