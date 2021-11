Bocce: raffa, ad Arezzo campionati italiani B e C

(ANSA) - AREZZO, 24 NOV - Bocce, gli atleti e le atlete delle categorie B e C della raffa saranno protagonisti il 27 e 28 novembre per la disputa dei campionati italiani delle specialità individuale, coppia e terne. Otto i titoli in palio: individuale, coppia e terna della categoria B e C maschile; individuale della B e C femminile. In campo ci saranno 416 atleti, 352 uomini e 64 donne: i trentasei gironi eliminatori si disputeranno sul territorio regionale dalle 9 di sabato prossimo mentre, le finali tricolori sono in programma dalle 9 di domenica all'Asd bocce Arezzo (la mattina del 28 novembre prevista la diretta streaming sul canale Youtube della Fib).

"È grande lo sforzo organizzativo della Fib Toscana e dell'Asd bocce Arezzo. Per questo motivo ringrazio il presidente Giancarlo Gosti che quest'anno ha organizzato anche le finali nazionali del Beach bocce, tutto lo staff organizzativo e i vertici dirigenziali della società bocciofila aretina - commenta il presidente Fib, Marco Giunio De Sanctis -. Oltre 400 atleti e atlete si muoveranno verso la Toscana, un numero importante, a testimonianza dei tantissimi tesserati che praticano lo sport delle bocce nell'ambito dello sport per tutti". Per i campionati ospitati ad Arezzo domani si terrà anche, al bocciodromo comunale, il convegno 'Lo sport come percorso educativo e sportivo per i giovani' e a seguire, una gara paralimpica regionale, riservata ai Dir, a cui prenderanno parte cinquanta atleti parte cinquanta atleti. (ANSA).