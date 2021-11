Vela: Jules Verne Trophy, per Spindrift si avvicina nuova sfida

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Dona Bertarelli e Yann Guichard, cofondatori del team Spindrift, hanno annunciato il passaggio da codice rosso a codice giallo nell'ambito del nuovo tentativo di record al Jules Verne Trophy. L'analisi dei bollettini meteo consente, infatti, la partenza da Trinité-Sur-Mer (Morbihan) dopodomani mattina e, sempre per giovedì alle 19, la partenza per il giro del mondo, con la linea di partenza posizionata tra l'isola di Ouessant e il Cap Lizard.

Questa finestra meteo dovrebbe consentire al team di attraversare l'equatore in quattro giorni e mezzo. Guichard spiega: "Questa è la nostra prima opportunità da quando siamo in stand-by. La situazione è abbastanza standard nel Nordatlantico con l'alta pressione più o meno centrata sulle Azzorre.

Partiremo con 25 nodi, mure a dritta. Prevediamo di strambare vicino alle Azzorre, per poi scendere lungo la costa africana verso l'equatore che dovremmo raggiungere in poco meno di cinque giorni".

Successivamente, l'equipaggio del maxi-trimarano si augura che il meteo rimanga clemente per consentire di doppiare il Capo di Buona Speranza nei tempi del precedente record. Il rispetto di questi tempi è essenziale per sperare di battere il record di navigazione intorno al mondo stabilito da Francis Joyon, su Idec Sport, nel gennaio 2017, in 40 giorni 23h30'30". Nell'attesa di un eventuale passaggio al codice verde e della conferma della partenza, il team è mobilitato per completare la preparazione del maxi-trimarano Sails of Change, il più grande da regata d'altura del mondo. Dona Bertarelli, Guichard e il team sono felicissimi all'idea di questo nuovo tentativo di record, il cui obiettivo è anche quello di proseguire nelle attività della campagna #30x30 che mira a proteggere il 30% del pianeta entro il 2030. Il team ha deciso di raccogliere la sfida al record senza utilizzare combustibili fossili. Il motore della barca è stato così rimosso e sono stati installati 36 m2 di pannelli solari, una turbina eolica e una bici per generare energia.

