Taekwondo:Vaticano in federazione mondiale,Cito "giorno storico"

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "L'affiliazione del Vaticano per tramite l'Athletica Vaticana alla World Taekwondo ha un valore straordinario per il messaggio che porta in sé. Papa Francesco ci ha sempre invitato a usare lo sport al servizio della pace e della persona; valori in cui crediamo fortemente come World Taekwondo e come Fita, valori che diffondiamo in ogni parte del mondo per tramite la THF - Taekwondo Umanitarian Fondation".

Così il presidente della Federazione italiana taekwondo (Fita), Angelo Cito, commenta l'affiliazione dello Stato pontificio alla federazione internazionale.

"Il taekwondo quale sport olimpico è uno straordinario strumento per trasmettere questi valori - ha aggiunto - Emozionante è vedere come ogni volta lo sport riesca a unire i popoli senza alcuna distinzione, anche nelle aree più martoriate del pianeta. Come presidente della Fita sono orgoglioso e onorato per aver contribuito a raggiungere questo bellissimo risultato. Oggi è un giorno storico per tutti noi". (ANSA).