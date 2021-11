Sport point: Cozzoli, sinergia tra Eps è motivo di soddisfazione

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Per Sport e Salute è un motivo di soddisfazione aver favorito una sinergia tra gli Enti di promozione sportiva (Eps), sappiamo che solo facendo squadra possiamo aiutare lo sport a ripartire, questa è la strada giusta". Lo dice il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, intervenendo al webinar di presentazione del progetto 'Sport Point', che vede assieme gli Enti di promozione Csain, Csi, Pgs, Uisp e Us Acli.

"È proprio con 'Sport Point' che si entra nel vivo di questa sinergia - ha sottolineato Cozzoli - Progetti come questo fanno bene allo sport, aiutano alle comunità e a chi lo vive e lo pratica". (ANSA).