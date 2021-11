Karate: Busà, dopo l'oro voglio portarlo dove merita

"Dalle notizie che mi arrivano, le palestre sono piene nonostante la pandemia, dopo questa ondata dell'oro olimpico. L'effetto mediatico è stato tanto" e "io non ho intenzione di fermarmi. Oltre a portare la mia storia come personaggio, voglio portare il karate dove merita, è uno sport bello che trasmette tanti valori". Così Luigi Busà, oro a Tokyo, parlando a margine dell'evento Italian Sports Day a Expo 2020 Dubai. "E' uno sport già tanto praticato ma non basta, perché quando si spengono le luci - prosegue - torniamo indietro. Mi batterò per questo, voglio essere testimonial del karate per favorire le società sportive, avere un maggior numero di tesserati e uscire del tutto da questa pandemia che ha distrutto i club". "Trovo assurdo il fatto che nelle scuole lo sport non sia praticato" come in America, "dove è fondamentale", dice ancora il karateka.

"Noi abbiamo dimostrato di essere dei grandi facendo un'olimpiade storica con queste difficoltà e questo metodo che non va bene. Io sto facendo tanto anche per la mia storia sul bullismo, sto andando molto nelle scuole a combattere su questo". L'importante è "praticare qualsiasi sport, è fondamentale, è lo strumento che trasmette più rapidamente possibile i valori che sono di vita".