Sport: contributi fondo perduto per Asd e Ssd,aperta piattaforma

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Sul sito sport.governo.it è disponibile la piattaforma per la presentazione delle domande relative alla prima sessione dei contributi a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd). Lo rende noto il Dipartimento per lo Sport.

La prima sessione è riservata ai canoni di locazione e ai canoni concessori e terminerà alle ore 16 del 30 novembre prossimo. Successivamente, a partire dall'1 dicembre, si passerà alla seconda sessione riservata ai contributi forfettari.

Maggiori informazioni sono consultabili alla pagina relativa all'avviso. (ANSA).