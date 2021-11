Pugilato: per Cammarelle e Irma Testa un premio a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO, 22 NOV - Tutto è pronto per la serata evento di venerdì, 26 novembre, all'Auditorium di Foligno, che ospiterà il 'Gran Gala dello Sport' con la presenza di campioni dello sport in varie discipline, molti dei quali protagonisti alle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Tokyo, che saliranno sul palco della prestigiosa struttura per ricevere un riconoscimento.

Ogni campione che si presenterà sul palco donerà un proprio cimelio sportivo che finirà in un'asta on line il cui ricavato sarà destinati ad un progetto per le scuole di Foligno dedicato al bullismo e al disagio giovanile.

Ad organizzare l'evento dall'Ancri di Foligno/Valle Umbra, il cui presidente Gianluca Insinga ha presentato l'evento in una conferenza stampa alla presenza dell'amministrazione comunale e delle associazioni ed Enti che hanno concesso il patrocinio alla manifestazione. Insinga ha sottolineato che "con questo evento l'Associazione intende omaggiare lo sport italiano in tutte le sue forme, in un momento così straordinario che ha visto atleti italiani di varie discipline imporsi nel panorama mondiale ed ottenere medaglie e prestigiosi titoli". Tra coloro che patrocineranno la serata ci sono il Comune di Foligno, il Coni, il Comitato Italiano Paraolimpico (Cip), la ConfCommercio e l'Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile.

Tra i campioni premiati ci saranno gli azzurri del tiro a volo Diana Bacosi, Emanuele Fuso, Lorenzo Franquillo e Fiammetta Rossi, l'ex ct azzurro e poi presidente della federboxe Franco Falcinelli, l'olimpionico di Pechino 2008 Roberto Cammarelle e il bronzo di Tokyo 2020 Irma Testa. E poi per il triathlon Beatrice Mallozzi e Alessio Crociani, per il Ciclismo Claudio Chiappucci e Roberta Amadeo, per le discipline equestri Luca Innocenzi e Sara Morganti, per la pallavolo Damiano Pippi, Giulia Aringhieri e Alessandra Favoriti e per il canottaggio Agostino Abbagnale, Vladi Carlo Panato e Cecilia Panato. E' annunciata la presenza anche dell'ex campione di Taekwondo Luca Massaccesi , ora presidente dell'osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile. (ANSA).