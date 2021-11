Padel: Totti e De Rossi in campo con i campioni italiani

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Francesco Totti e Daniele De Rossi si sono ritrovati in campo insieme con altri ex campioni del calcio e alcuni tra i migliori giocatori italiani di padel per partecipare a Roma alla I edizione della BSG Padel Cup. Oltre ai due giallorossi, a sfidarsi a colpi di bandeja c'erano Vincent Candela, Luigi di Biagio, Giuliano Gianichedda, Stefano Fiore, Gimmy Maini e Bernardo Corradi si sono sfidati a colpi di bandejas.

La finale è stata combattuta fino all'ultimo smash ed è stata una sorta di derby: Candela in coppia con Emanuele Fanti ha avuto la meglio per 6-4 contro Fiore e Simone Iacovino. Il torneo è stato organizzati dalla agenzia di comunicazione e marketing Bsg per il lancio di Padel Media Communication.

Tra una sfida e l'altra al Villa Pamphili Padel Club, Totti si è felicitato con l'Italia femminile di padel, rientrata dai Mondiali in Qatar con la medaglia di bronzo: "Donne alla ribalta, bello e significante sapere di essere allo stesso livello". Gli fanno eco De Rossi che definisce le giocatrici italiane "prime tra gli umani" dopo le professioniste spagnole e argentine e Corradi che ricorda l'importanza dello sviluppo dello sport al femminile che "sta prendendo piede come giusto che sia". (ANSA).