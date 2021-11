Basket: Mannion e Toté infortunati, niente Nazionale

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Cambia il roster a disposizione del Ct dell'Italbasket Meo Sacchetti per le prime due gare di qualificazione ai Mondiali del 2023. Infatti Niccolò Mannion e Leonardo Totè sono stati autorizzati a non raggiungere il raduno di Roma per problemi fisici. Al loro posto si aggregheranno al gruppo azzurro Diego Flaccadori del Dolomiti Trentino e Mattia Udom dell'Happy Casa Brindisi.

L'Italia del basket, in raduno da oggi al Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa, giocherà venerdì contro la Russia a San Pietroburgo e lunedì prossimo, 29 novembre, contro l'Olanda al Mediolanum Forum di Assago a Milano. (ANSA).