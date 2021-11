Atletica: Kiplimo nuovo primato mondiale di mezza maratona

(ANSA) - LISBONA, 21 NOV - L'ugandese Jacob Kiplimo, medaglia di bronzo a Tokyo 2020 sui diecimila metri, ha stabilito il nuovo primato mondiale di mezza maratona, vincendo la 'gold label race' di Lisbona con il tempo di 57'31". Questo tempo migliora di un secondo il vecchio record del keniano Kibiwott Kandie di un anno fa a Valencia. Al secondo posto della gara di oggi si è piazzato l'etiope Esa Huseyidin Mohamed, in 59:39, che ha battuto 'in volata' il connazionale Gerba Beyata Dibaba. I primi nove hanno tutti corso in meno di un'ora.

Nella gara femminile successo dell'etiope Tsehay Gemechuin 1h06'06", davanti alla keniana Daisy Cherotich (1h06'15").

