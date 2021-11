Taekwondo: Italia brilla a Europei Forme e Freestyle

Campionati Europei di Forme al via e Italia subito sul tetto d'Europa. Le soddisfazioni più grandi arrivano da Giuditta Carlini, nel singolare freestyle under 17 femminile e dalla coppia junior formata da Claudia Cianci e Giuseppe Cannatella, che raggiungono il gradino più alto del podio grazie ad una finale esemplare. Nemmeno il tempo di festeggiare e arriva subito un'altra grande soddisfazione per gli azzurri, questa volta per merito del duo freestyle over 17 formato da Michelangelo Sampognaro e Valentina Arlotti che in finale conquistano la medaglia d'argento a pochi decimi dal primo posto che sarebbe valso l'oro. È un'Italia che vince e convince, emozionando tutti e regalando spettacolo. Domani e domenica in programma le ultime due giornate.