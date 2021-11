Week end di grande pesistica olimpica a San Marino

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Si svolgeranno nel week end del 20 e 21 novembre di Pesistica Olimpica. Sabato e domenica potremo ammirare i migliori pesisti italiani sul palcoscenico di San Marino, che ospita la manifestazione azzurra in virtù della storica amicizia che lega le due Federazioni di Pesistica. A pochi giorni dalle finali Esordienti di Verona, che ha premiato i migliori under 13 e under 15 d'Italia, la Pesistica Olimpica di alto livello torna protagonista con 126 atleti e 123 atlete di tutte le età che si sfideranno al MultiEventi Sport Domus della piccola Repubblica sammarinese.

Si inizierà sabato mattina alle 8.00 con le categorie 55 kg / 61 kg maschili, per concludersi domenica con l'ultima gara delle categorie 87 kg / +87 kg femminili.

La due giorni sarà impreziosita dalla cerimonia di sabato pomeriggio (ore 18.30) durante la quale verranno premiati i medagliati olimpici italiani e sammarinesi, alla presenza delle più alte cariche di San Marino e della FIPE. Saranno infatti presenti i tre Campioni Azzurri che ci hanno fatto emozionare con i loro successi di Tokyo: Mirko Zanni, Giorgia Bordignon e Nino Pizzolato, che saranno protagonisti di un momento di celebrazione a loro dedicato. Insieme a loro anche gli atleti biancoazzurri, che hanno vinto le prime medaglie olimpiche proprio a Tokyo: la tiratrice Alessandra Perilli, che ha conquistato il bronzo nella specialità Trap e l'argento insieme a Gian Marco Berti nel mixed trap, e Myles Amine che ha vinto la medaglia di bronzo nella lotta libera.

La due giorni di gare verrà trasmessa in diretta sui canali federali, Facebook e YouTube, con il commento tecnico del giornalista di EuroSport Claudio Cavosi, che ancora una volta presterà la sua voce alle gesta azzurre. (ANSA).