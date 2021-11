Rugby: ufficializzati i 15 All Blacks contro gli azzurri

Gli All Blacks hanno reso nota la formazione con cui scenderanno in campo sabato 6 novembre contro la nazionale italiana all'Olimpico di Roma nel primo incontro delle Autumn nations series.

I 15 da subito in partita saranno: 1 George Bower (9), 2 Dane Coles (77), 3 Tyrel Lomax (12), 4 Tupou Vaa'i (9), 5 Josh Lord (1), 6 Luke Jacobson (11), 7 Sam Cane - capitano (75), 8 Hoskins Sotutu (9), 9 Brad Weber (15), 10 Richie Mo'unga (29), 11 George Bridge (17), 12 Quinn Tupaea (5), 13 Braydon Ennor (3), 14 Sevu Reece (15), 15 Damian McKenzie (38). Ian Foster, head coach, avrà anche a disposizione: 16 Asafo Aumua (5), 17 Ethan de Groot (3), 18 Ofa Tuungafasi (42), 19 Samuel Whitelock (129), 20 Shannon Frizell (15), 21 Finlay Christie (4), 22 David Havili (12), 23 Jordie Barrett (32).

"Abbiamo trascorso - ha detto Foster - una settimana fantastica qui a Roma. È molto stimolante essere in questa città e, anche se non possiamo uscire quanto vogliamo, è fantastico che i giocatori sperimentino una nuova cultura". Riguardo alla partita, "siamo pronti e preparati per questo fine settimana".

In merito ai giovani nella formazione ai blocchi di partenza, Foster, ha dichiarato: "Tupou è un giocatore di qualità e lo abbiamo visto nelle ultime due settimane, mentre Josh ha imparato rapidamente, e ha brillato nell'allenamento, abbiamo molta fiducia in lui".

Riguardo agli azzurri, ha commentato: "Hanno un nuovo allenatore (Kieran Crowley) quindi avranno una filosofia diversa, significa che entreremo in partita con un po' di vantaggio". Inoltre "l'Italia potrebbe non essere stata soddisfatta dei risultati del Sei Nazioni" e "ci aspettiamo che giochi con molta passione davanti al pubblico di casa".