Atletica,Tortu: 'Nel 2022 farò anche 200, punto a podio europeo'

"I 200 sono sempre stati nelle mie corde ma per vari motivi non sono mai riuscito a prepararli nel modo giusto. Ora lo voglio fare, la prossima stagione correrò entrambe le distanze e nei 200 punto a una medaglia agli Europei di Monaco e alla finale ai Mondiali di Eugene". Così il velocista azzurro Filippo Tortu, campione olimpico a Tokyo con la 4x100, parlando ad Atletica TV.

Il campione azzurro, rispondendo alle domande giunte dai tifosi via Instagram, ha anche parlato del suo stato d'animo dopo il ritorno dal Giappone: "Temevo di sentirmi appagato, svuotato, invece mi sono scoperto ancora più determinato - ha dichiarato -. L'oro olimpico mi ha sbloccato, mi ha fatto comprendere quali devono essere i miei obiettivi. Mi sono trovato addosso una gran fame agonistica, quella che si è vista anche nel 20.11 di Nairobi (lo scorso 18 settembre ndr)".

Tornando alla prossima stagione, Tortu ha aggiunto: "So che posso fare determinate cose e di conseguenza devo pormi grandi obiettivi. Questo non significa che li realizzerò, che vincerò, ma il mio obiettivo deve essere quello. Devo allenarmi con in testa il massimo risultato"