Atletica: a keniano Rotich e etiope Memuye maratona di Parigi

Il keniano Elisha Rotich, ha vinto la maratona di Parigi in 2 ore 4 minuti e 23 secondi, mentre tra le donne il successo è andato all'etiope Tigist Memuye.

Dodicesimo posto per l'italiana Catherine Bertone. La valdostana classe '72, argento a squadre agli Europei 2018, rientra sulla distanza correndo in 2h52:53.

L'etiope Hailemaryam Kiros e il keniano Hillary Kipsambu sono arrivati rispettivamente secondo e terzo, a 19 e 21 secondi dal vincitore. Tra le donne, un terzetto di etiopi ha conquistato il podio: alle spalle di Tigist Memuye (vittoriosa con il tempo di 2 ore 26 minuti e 12 secondi) si sono piazzate Yenenesh Dinkesa (2h 26 min 15 sec) e Fantu Jimma (2h 26 min 22 sec).