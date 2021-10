Ciclismo: argento olimpico rivela, 'ero già incinta a Tokyo

La ciclista olimpica britannica Elinor Barker ha rivelato che era incinta del suo primo figlio quando ha vinto l'argento ai Giochi di Tokyo. La 27enne di Cardiff era parte della squadra di inseguimento a squadre femminile della Gran Bretagna che lo scorso 3 agosto è salita sul podio, piazzandosi dietro la Germania e davanti agli Stati Uniti. Barker ha annunciato la notizia della gravidanza sui suoi profili social, spiegando che lei e il suo compagno sono "così entusiasti di iniziare la prossima parte della nostra vita". In una storia di Instagram ha poi confermato che "sì, ero incinta alle Olimpiadi Tokyo". La buona notizia è ancora più speciale dato che nel 2019 Barker aveva rivelato di soffrire di endometriosi, una patologia che riguarda gli organi genitali femminili. Citando altre tre cicliste professioniste (Elizabeth Deignan, Laura Kenny e Sarah Storey) ha poi aggiunto: "Non ho mai dubitato per un secondo del futuro della mia carriera" dato che "sono sempre stata sbalordita da ciò che hanno ottenuto da quando sono diventate madri, ma solo di recente ho compreso appieno il pieno potere di ciò che ognuna di loro ha fatto". Ringraziando per il supporto il proprio team e la British Cycling, ha spiegato: "Sono pienamente consapevole che mi troverei in una situazione totalmente diversa se questo fosse accaduto solo pochi anni fa, e sono così grata per la differenza che ha fatto la visibilità delle madri atlete". Non si tratta del primo caso di donna in dolce attesa medagliata: nel 2013, al quinto mese di gravidanza, Chiara Cainero vinse due titoli di tiro a volo agli Europei