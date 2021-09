Ginnastica, Biles: 'Avrei dovuto smettere prima dei Giochi'

La quattro volte campionessa olimpica Simone Biles ha detto che "avrebbe dovuto smettere molto prima di Tokyo", dopo essersi ritirata da cinque delle sue sei finali ai Giochi in Giappone. In un'intervista al New York Magazine, la Biles spiega che non avrebbe "mai dovuto fare un'altra esperienza olimpica", dopo "tutto quello che ho passato negli ultimi sette anni". Biles ha parlato nel 2018 di abusi da parte del medico di squadra Larry Nassar, che ora sta scontando l'ergastolo in carcere. "Era troppo", ha sottolineato l'atleta statunitense.