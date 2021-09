Malagò 'estate sport italiano fantastica cavalcata'

(ANSA) - ROMA, 05 SET - "E' stata una fantastica cavalcata, partita con l'Europeo di calcio: davvero vorrei che quest'estate dello sport italiano non finisse mai". Giovanni Malago', a margine dell'Open d'Italia di golf, commenta la chiusura della Paralimpiadi con la storica tripletta dei 100 piani femminili e l'Europeo vinto dall'Italia di volley femminile. "Il bello dello sport - ha detto a Sky il presidente del Coni - e' questo, che perdi e il giorno dopo ti puoi rifare. Ho parlato con il ct delle azzurre di volley, Mazzanti, e con il presdiente Mazzanti: sono stati bravi a capire gli errori, encomiabili". Complimenti a Paola Egonu, "un atleta che il mondo ci invidia, vincente e sensibile: quando il Cio mi chiese a Tokyo un nome per la bandiera olimpica non ho avuto dubbi a indicare lei".

Infine i successi paralimpici. "Con loro non siamo cugini, ma fratelli: in molte discipline le federazioni sono apparentate, lavorano insieme. E i risultati di Tokyo ci rendono orgogliosi" (ANSA).