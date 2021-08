Vuelta:10/a tappa a Storer, Eiking è nuova maglia rossa

L'australiano Michael Storer ha vinto per distacco la decima tappa della Vuelta, da Roquetas de Mar a Rincón de la Victoria, lungo 189 chilometri. Dietro al vincitore di giornata è arrivato, a 22", un gruppetto di quattro corridori (secondo il belga Vansevenant, terzo il francese Champoussin) fra i quali c'era il norvegese Odd Christian Eiking, quinto, che ha conquistato il primato in classifica generale dove ora ha 58" di vantaggio sul francese Guillaume Martin e 2'17" sull'ex maglia rossa Primoz Roglic, attardato (ha accusato 11'49" di disatcco dal vincitore) da una caduta mentre percorreva, ad alta velocità, un tratto di strada in discesa.