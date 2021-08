Europei Canoa: ancora Panato, è argento nello sprint

Le acque spagnole di Sabero si tingono d'argento per l'Italia. Nella giornata conclusiva dei Campionati Europei di canoa discesa arriva un'altra medaglia nelle gare sprint dopo i due ori conquistati nella classica.

Protagonista, ancora un volta, Cecilia Panato che rimetteva in gioco il titolo continentale conquistato nel 2019.

L'azzurra del Canoa Club Pescantina si conferma tre le migliori atlete a livello internazionale nel C1, dopo l'oro conquistato mercoledì nella discesa classica. Oggi sui rapidi 350 metri del percorso spagnolo ha chiuso con il tempo di 48.31 che vale la medaglia d'argento a soli due decimi dalla vetta. Il titolo europeo va alla francese Elsa Gaubert che in 48.12 precede l'azzurra e l'altra francese Helene Raguenes, bronzo in 48.88.

Nella finale del K1 Mathilde Rosa non riesce a bissare il successo del 2019. La pagaiatrice del CUS Pavia, neo campionessa europea nella classica, deve accontentarsi dell'ottavo tempo in 44.52. Settimo posto per la Panato in 44.15, mente il titolo continentale è andato alla francese Pauline Freslon.

Nella canadese monoposto Tommaso Mapelli (Cassano d'Adda) e Giacomo Bianchetti (Palazzolo sull'Oglio) chiudono la finale rispettivamente al settimo (44.03) e ottavo posto (44.12).

Medaglia d'oro al francese Quentin Dazeur (42.06). I due azzurri si sono poi piazzati al sesto posto nella finale del C2 vinta dai francesi Dazeur-Santamaria.