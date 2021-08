Paralimpiadi, a Tokyo iniziate cerimonie accensione fiamma

Sono cominciate in Giappone le cerimonie di accensione della torcia paralimpica, con le restrizioni dovute alla pandemia. E' probabile che i Giochi Paralimpici (24 agosto-5 settembre) si svolgeranno principalmente a porte chiuse, come avvenuto per le Olimpiadi.

Secondo il canale televisivo giapponese Ntv, si terranno senza spettatori a Tokyo e nelle sue periferie, con qualche eccezione per le competizioni organizzate nei dipartimenti più remoti. Una decisione ufficiale - riferisce Ntv - dovrà essere presa lunedì prossimo in una riunione di tutte le parti coinvolte nell'organizzazione dell'evento. Già durante le Olimpiadi di Tokyo, terminate domenica scorsa, il pubblico era stato bandito da quasi tutte le competizioni.

Gli organizzatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici hanno finora identificato oltre 510 casi di Covid-19 da inizio luglio in Giappone tra le persone coinvolte in questi eventi, su decine di migliaia accreditati. Gli stessi organizzatori hanno smentito qualsiasi legame tra i Giochi e il divampare dell'epidemia a Tokyo, anche se gli esperti sanitari giapponesi hanno stimato che gli eventi avessero indirettamente indebolito le richieste di cautela da parte delle autorità locali.