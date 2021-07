Europei U.23: oro Sibilio nei 400 hs

Capolavoro di Alessandro Sibilio a Tallinn: l'azzurro ha vinto la gara dei 400 ostacoli degli Europei U.23. E' la prima medaglia d'oro azzurra nella rassegna continentale in Estonia, ottenuta con un grande tempo, un 48.42 che fa del 22enne napoletano delle Fiamme Gialle il secondo italiano di sempre dopo il campione del mondo di Siviglia 1999 Fabrizio Mori. Ed è anche un crono che in Italia non si vedeva dal 2002 e che rappresenta la migliore prestazione italiana under 23, tolta proprio a Mori.

Sibilio, grande talento giovanile che si è ritrovato in questa stagione dopo alcuni anni difficili, schianta la concorrenza con un super primato personale e con una prova che fa ben sperare per l'Olimpiade di Tokyo. Lontani i rivali Emil Agyekum (Germania, 48.96) e Ramsey Angela (Olanda, 49.07).