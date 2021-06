Atletica: 19"74, Lyles vince i 200 a Trials Usa e va a Tokyo

Il campione del mondo dei 200 metri Noah Lyles ha vinto ieri notte a Eugene la finale dei Trials Usa assicurandosi quindi un posto nella squadra olimpica per Tokyo.

Lyles ha corso in 19"74, miglior prestazione mondiale dell'anno.

Qualificati per i Giochi anche Kenny Bednarek, secondo in 19"78, e il 17enne prodigio Erriyon Knighton, terzo in 19"84.

"Nei turni preliminati mi sono troppo stressato (in semifinale era stato battuto da Knighton ndr) - ha detto Lyles dopo la gara -, invece in finale ho lasciato corpo e mente liberi di andare, e ha funzionato".