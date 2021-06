Giamaica: vola anche Fraser-Pryce, 200 m in 21"79

Spettacolo anche ai Trials di atletica della Giamaica, al National Stadium di Kingston, dove si gareggia per garantirsi un posto nella squadra olimpica per Tokyo.

Dopo aver vinto i 100 metri (distanza su cui ha conquistato l'oro olimpico a Londra e Rio) la 34enne fuoriclasse Shelly-Ann Fraser-Pryce si è ripetuta sui 200 correndo in 21"79 (+0,8 di vento), seconda miglior prestazione mondiale dell'anno dopo il 21"61" fatto registrare ieri notte dalla statunitense Gabby Thomas nei Trials Usa.

Sotto i 22" è andata anche la seconda classificata Shericka Jackson (21"82), che ha preceduto la campionessa olimpica in carica Elaine Thompson-Herah, terza e anche lei qualificata per Tokyo.

Fuori invece l'olimpionico dei 110 hs Omar McLeod, che a Tokyo non potrà difendere il suo titolo: un errore ha compromesso la sua gara e alla fine è arrivato ottavo.