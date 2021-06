Finali Ovest Nba, Phoenix vince gara-1

Un Devin Booker fantastico, e autentico match winner, firma la vittoria (120-114) dei Phoenix Suns sui LA Clippers in gara-1 delle finali di Western Conference Nba.

In particolare, Booker segna 16 punti consecutivi nel terzo quarto e chiude la gara con una tripla doppia da 40 punti, 13 rimbalzi e 11 assist, che vanificano la gara da 34 punti di Paul George e da 24 di Reggie Jackson. Ottimi in casa Suns anche Ayton (20 con 10/14 al tiro) e Cam Payne, che sostituisce Chris Paul con 11 punti e 9 assist