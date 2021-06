Tokyo domenica revoca stato emergenza Covid

La data che tutti aspettavano fa meno paura: domenica 20 giugno lo stato d'emergenza in Giappone cesserà. Lo ha annunciato il capo della commissione medica istituita dal governo, Shigeru Omi, ai media, dopo la decisione dell'esecutivo di allentare le restrizioni nella capitale. Ma a poco più di un mese dalla inaugurazione dei Giochi di Tokyo 2020, il Paese del Sol Levante teme ancora l'ondata di Covid 'olimpica', visto l'enorme numero di ingressi tra delegazioni dei Comitati olimpici partecipanti e con loro i tanti giornalisti al seguito. Secondo gli esperti medici, lo svolgimento dei Giochi olimpici potrebbe portare ad un incremento delle positività a causa della diffusione della variante Delta individuata in India, attraverso gli spostamenti della popolazione verso la capitale e a Tokyo inaspettatamente i contagi sono aumentati per il secondo giorno consecutivo su base settimanale, a 452: "Ma è anche vero che il ritmo è rallentato", ha sottolineato il premier Yoshihide Suga. Il Cio, dal canto suo, attraverso la terza e ultima edizione dei Playbook di Tokyo 2020 indirizzata alle delegazioni olimpiche, ha inasprito notevolmente le misure di controllo. Programmi ben dettagliati, chi non si sottoporrà a test antiCovid giornalieri o non indosserà la mascherina, rischierà richiami, multe o addirittura inammissibilità o esclusione temporanea o permanente dai Giochi.