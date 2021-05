Auto: Dakar 2022, Audi schiera Peterhansel e Sainz sr

Per il suo debutto alla Dakar con un prototipo ibrido, l'Audi schiererà due dei migliori piloti nella storia del rally-raid, il francese Stephane Peterhansel e lo spagnolo Carlos Sainz. L'edizione 2022 della corsa si terrà in Arabia Saudita dal 2 al 14 gennaio prossimi.

"Non è esagerato parlare di 'dream team' - ha annunciato in una nota il ceo di Audi Sport, Julius Seebach - Stephane è il pilota di maggior successo nella storia della Dakar. Carlos l'ha vinta diverse volte". Peterhansel, soprannominato "Monsieur Dakar" per via delle sue vittorie in moto e auto, farà squadra con Edouard Boulanger, con il quale ha vinto la sua 14/a Dakar lo scorso gennaio in Arabia Saudita. Sainz, due volte campione del mondo rally (1990, 1992), ha all'attivo tre vittorie alla Dakar, nel 2010, 2018 e 2020. Audi schiererà una terza vettura che sarà affidata allo svedese Mattias Ekstrom, due volte vincitore del campionato tedesco turismo (Dtm), nel 2004 e nel 2007.