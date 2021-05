Scherma: è nato il secondo figlio di Elisa Di Francisca

Un nuovo fiocco azzurro per la schermitrice Elisa di Francisca che all'ospedale 'Carlo Urbani' di Jesi, questa mattina è diventata mamma per la seconda volta."Benvenuto tra noi Brando!"» il messaggio della campionessa olimpica di fioretto sulla sua pagina Facebook, in un post con due foto, lei che stringe la manina al piccolo, e il ricamo appeso alla culla con una cicogna e il nome del bimbo. Il piccolo è venuto alla luce alle 4:49 e pesa 4 chili e 60 grammi. Secondogenito della campionessa di scherma jesina e del marito Ivan Villa, è il fratellino di Ettore nato nel 2017.