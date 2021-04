Tokyo: troppi casi Covid, torcia olimpica non passa da Osaka

La staffetta della torcia olimpica non dovrebbe percorrere le strade pubbliche della città di Osaka a causa dell'aumento dei casi di Covid-19. Lo ha ribadito governatore locale, anche se l'annullamento dell'evento non è ancora stato ufficialmente deciso. "Ci dispiace per i tedofori ma non faremo la staffetta della torcia sulle strade pubbliche della città di Osaka - ha detto ai giornalisti il ;;governatore Hirofumi Yoshimura - Discuteremo con gli organizzatori di Tokyo-2020 per vedere se ci sono altre possibilità".

Successivamente, il presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi, Seiko Hashimoto, ha annunciato in conferenza stampa che la cerimonia sul palco di Osaka per la torcia olimpica era ancora in bilico. "Vogliamo giungere a una conclusione il prima possibile, ma le discussioni continuano. Dobbiamo essere flessibili in modo da poterci adattare ai mutevoli eventi".

Le Olimpiadi si terranno dal 23 luglio all'8 agosto a Tokyo, dopo essere state rinviate di un anno a causa della pandemia. La staffetta della torcia olimpica è iniziata il 25 marzo a Fukushima (nord-est del Giappone). La fiamma dovrebbe passare attraverso la contea di Osaka il 13 e 14 aprile, iniziando con Sakai City e terminando con Osaka City.