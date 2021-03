Coppa America, Spithill: "Domani saremo più forti che mai"

"Siamo caduti dal foil, a un certo punto della regata, siamo usciti al largo per ritrovare pressione, ma non siamo riusciti a risalire. Abbiamo fatto delle buone cose, sappiamo che si può vincere e domani saremo più forti che mai. Anche loro hanno avuto i nostri stessi problemi per un buco di vento". E' il commento di 'Jimmy' Spithill, timoniere di Luna Rossa, dopo la seconda sconfitta di giornata della barca italiana, che è andata sotto 5-3 contro i neozelandesi nella finale dell'America's Cup di vela.