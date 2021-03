Coppa America, fratelli Bruni: "Vero asino si vede in salita"

"Lo scecco buono si vede nell'acchianata!!! ("l'asino buono si vede in salita")". Con questa frase - che fa parte degli innumerevoli detti siciliani - Gabriele Bruni, fratello di Francesco, il timoniere di Luna Rossa, chiude il proprio commento giornaliero sulle regate dell'America's Cup su Facebook. Gabriele Bruni, detto 'Ganga', attuale allenatore della Nazionale olimpica di vela, alla guida della quale ha vinto cinque Campionati del mondo e sei Europei, incita il fratello e i suoi compagni di team. La sua frase in 'slang' siculo viene riportata a Francesco Bruni, dall'altra parte del mondo. "Ha ragione mio fratello - le parole del timoniere di Luna Rossa - ha proprio ragione lui. Fa bene a dire così... Il vero 'scecco' si vede in salita e noi non abbiamo intenzione di mollare".