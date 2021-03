Sci: cdm, Noel vince slalom Kranjska, Vinatzer 8/o

Lo slalom speciale di cdm di Kranjska Gora, ultima gara prima delle finali di Coppa della prossima settimana a Lenzerheide, e' stato vinto in 1.47.51 dal francese Clement Noel, 23 anni ed otto vittorie in coppa. Alle sue spalle l'altro francese Victor Muffat- Jeandet in 1.48.13 e lo svizzero Ramon Zehnhaeusern in 1.48.22.

L'austriaco Marco Schwarz, oggi, 7/o , ha vinto anticipatamente la coppa di speciale.

Nella corsa per la coppa del mondo generale, il francese Alexis Pinturault ha inforcato e non ha fatto punti mantenendo cosi inalterato il suo modesto vantaggio sullo svizzero Marco Odermatt: 1.100 punti contro 1.069. Tutto si decidera' così a Lenzerheide.

Per L'Italia - in una gara al limite, sempre sotto una fitta nevicata mista anche a pioggia, con cattiva visibilita' e fondo fragile - ci sono Alex Vinatzer 8/o in 1.49.32 e Stefano Gross 15/o in 1.49.91. Per il trentino niente finali di Lenzerheide.