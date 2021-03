Nfl: Tom Brady rinnova contratto con Tampa Bay

Tom Brady, leggendario quarterback del football americano vincitore di sette titolo della Nfl, ha rinnovato il contratto con i Tampa Bay Buccaneers, team della Florida con cui ha vinto l'ultimo Super Bowl. La notizia era stata anticipata da alcuni media locali, Brady l'ha poi confermata postando su Twitter una foto che lo ritrae mentre firma il contratto e la didascalia "stiamo tenendo insieme la banda".

Brady, 44 anni ad agosto, giocherà quindi per un'altra stagione anche se formalmente l'accordo che ha sottoscritto è un quadriennale, escamotage che permetterà a Tampa Bay di 'spalmare' gli emolumenti del suo n.12 e quindi di liberare spazio nel tetto salariale, fatto che permetterà la conferma anche di altri giocatori importanti come il ricevitore Rob Gronkowski (amico di Brady e suo compagno anche nei New Ebgland Patriots), Shaquil Barrett e Ndamukong Suh. Da oggi comincia quindi la 'caccia' dei Buccaneers al titolo del 2022.