Sei Nazioni; cinque cambi nell'Italia per il Galles

Prevede cinque cambi rispetto alla formazione iniziale contro l'Irlanda il XV che il ct degli azzurri, Franco Smith, metterà in campo sabato prossimo all'Olimpico contro il Galles, nella 4/a giornata del Sei Nazioni. Nella formazione annunciata, il triangolo allargato sarà formato da Trulla estremo con Ioane e Bellini all'ala. Terza presenza consecutiva dall'inizio per la coppia di centri Brex-Canna. Le chiavi della mediana saranno affidate a Garbisi e Varney con quest'ultimo che rientra titolare. Confermate le terze linee con Lamaro numero otto e Negri e Meyer a completare il reparto. In seconda Sisi sarà affiancato da Cannone al rientro in campo da titolare. In prima linea Zilocchi e Fischetti affiancheranno capitan Bigi.

"Siamo pronti per proseguire il nostro percorso affrontando una squadra che punta a vincere il torneo - ha dichiarato Smith -. Andiamo incontro al nostro obiettivo: migliorare le nostre prestazioni per diventare partita dopo partita sempre più competitivi. Ogni settimana tutti insieme, staff e giocatori, lavoriamo duramente per vincere" ha aggiunto il ct.